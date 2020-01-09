Тарпищев: форма теннисистов Медведева и Хачанова настраивает на оптимизм в год Олимпиады

В четверг сборная России вышла в полуфинал ATP Cup, досрочно обыграв в четвертьфинале команду Аргентины. Карен Хачанов оказался сильнее Гвидо Пельи со счетом 6:2, 7:6 (7:4), а Даниил Медведев - Диего Шварцмана - 6:4, 4:6, 6:3. В настоящий момент проходит парная встреча между россиянами Теймуразом Габашвили и Константином Кравчуком и аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени.

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форма российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова настраивает на оптимизм, учитывая предстоящие турниры серии Большого шлема и Олимпийские игры. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Новый турнир нравится теннисистам, - сказал Тарпищев. - Там все решают сами игроки, и это добавляет интереса. За нашей командой приятно наблюдать, и форма Медведева и Хачанова настраивает на оптимизм перед турнирами серии Большого шлема, учитывая, что нынешний год - олимпийский".

В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сербами и канадцами, который состоится в пятницу, полуфинальная встреча пройдет в субботу. "У нашей команды хорошие шансы на успех, но главное здесь, конечно, набрать форму, вкатиться в сезон перед Открытым чемпионатом Австралии", - добавил собеседник ТАСС.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной, турнир завершится 12 января.