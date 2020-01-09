Эксперт: Горячкиной нужно изменить манеру игры в матче за шахматную корону

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россиянке Александре Горячкиной нужно изменить манеру игры против обладательницы мировой шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. Такое мнение ТАСС в четверг высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин.

"Впервые с начала матча Саша столкнулась с тем, что получила по дебюту чуть хуже, не критично, но все-таки чуть хуже. Нужно было очень терпеливо и аккуратно защищаться, шансы у нее были, но она не выдержала долгой защиты соперницы, хотя китаянка играла не лучшим образом. Но Саша не почувствовала критический момент, опасность, позиция предполагала, что ресурсы для защиты у нее были большие. Но, видимо, что-то зевнула, пропустила переход в тот злополучный пеш-эндшпиль, который оказался легко выигранным", - считает Смагин.

"Все-таки Саше нужно немного игру оживить, манеру игры менять. В такой сухой игре китаянка ничуть не уступает, а шансы свои хорошо использует. Горячкиной нужно искать свои шансы, и как только они появляются, играть чрезвычайно жестко, развивая преимущество, а не суша игру. Саша может это делать, она не раз это доказывала, но мне кажется, ей нужно перестроиться", - добавил собеседник ТАСС.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.