{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за женскую шахматную корону

Эксперт: Горячкиной нужно изменить манеру игры в матче за шахматную корону

Россиянка черными фигурами проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии турнира

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россиянке Александре Горячкиной нужно изменить манеру игры против обладательницы мировой шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. Такое мнение ТАСС в четверг высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин.

Горячкина черными фигурами проиграла Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии матча в Шанхае. После четырех партий счет 2,5:1,5 в пользу китаянки. Первые три партии завершились ничейным результатом. Пятая партия пройдет в субботу.

На эту тему
Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии матча за шахматную корону

"Впервые с начала матча Саша столкнулась с тем, что получила по дебюту чуть хуже, не критично, но все-таки чуть хуже. Нужно было очень терпеливо и аккуратно защищаться, шансы у нее были, но она не выдержала долгой защиты соперницы, хотя китаянка играла не лучшим образом. Но Саша не почувствовала критический момент, опасность, позиция предполагала, что ресурсы для защиты у нее были большие. Но, видимо, что-то зевнула, пропустила переход в тот злополучный пеш-эндшпиль, который оказался легко выигранным", - считает Смагин.

"Все-таки Саше нужно немного игру оживить, манеру игры менять. В такой сухой игре китаянка ничуть не уступает, а шансы свои хорошо использует. Горячкиной нужно искать свои шансы, и как только они появляются, играть чрезвычайно жестко, развивая преимущество, а не суша игру. Саша может это делать, она не раз это доказывала, но мне кажется, ей нужно перестроиться", - добавил собеседник ТАСС.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Теги
Матч за женскую шахматную корону
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Россияне Бондарь и Беляева признаны лучшими прыгунами в воду Европы 2019 года
Лучшим в синхронном плавании у мужчин стал Александр Мальцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС