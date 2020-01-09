Карякин отметил ужасный холод на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в Саудовской Аравии

В категории багги победу на этапе одержал француз Сириль Депре из команды Off Road Team USA (4 часа 40 43 секунды), вторым стал поляк Арон Домжала из Domzala (4:41.24), третьим - представитель Зимбабве Конрад Раутенбах на PH-Sport (+3.33). Россиянин Сергей Карякин из команды Snag Racing стал пятым (+10.31) и возглавил общий зачет.

"Своим местом на этапе доволен, хотя не устаю говорить - результат сейчас не важен. На результаты нужно смотреть за два дня до финиша гонки и принимать какое-то тактическое решение, пока мы едем так, как едем. Сегодня было безумно холодно, просто ужасно холодно, дискомфортно, но что поделать, это "Дакар". Неожиданно, конечно, видеть здесь такой холод, но сегодня мы справились", - сказал Карякин.

Ранее гонщик сообщал, что роуд-бук третьего этапа гонки был составлен с ошибками. "К роуд-буку сегодня нареканий не было, все билось, ехали куда нужно и куда показывает. Начало было каменистое, потом ушли в дюны. Нигде не потерялись, ехали своим темпом, аккуратно", - сказал Карякин.

"Машина продолжает выдерживать и выдержит нагрузки до самого финиша, в этом у меня сомнений нет. Машина очень хорошая, доволен тем, как она едет. Огромное спасибо команде за то, что она делает, что машина каждый день готовится к старту и едет. Какие-то мелкие доработки есть, но с каждым разом все становится лучше и лучше", - заключил собеседник ТАСС.

Ралли-марафон финиширует 17 января.