Бартфельд: Кашшаи нужно быть жестким на посту руководителя российских футбольных арбитров

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новому главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) венгру Виктору Кашшаи нужно быть жестким руководителем. Такое мнение ТАСС высказал бывший судейский инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.
Кашшаи, завершивший карьеру арбитра в конце декабря прошлого года, возглавил департамент судейства РФС. Пост главы департамента инспектирования занял бывший российский судья Сергей Фурса. Кашшаи стал вторым иностранцем во главе департамента судейства, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти.
"Розетти проводил свою линию, никто ему не мешал. Но потом начались непонятные вещи, отсутствие взаимопонимания, и он ушел, потому что работать больше не мог, - сказал Бартфельд. - Может, в начальной стадии у Кашшаи получится неплохо, но это будет где-то полгода. Мы все не должны забывать, где живем. Мы россияне, у нас все вопросы решаются через мат, резкие слова".
Ранее объединенный департамент судейства и инспектирования возглавлял Александр Егоров, который объявил об уходе со своего поста в конце декабря.