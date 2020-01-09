Арбитр Николаев надеется на нормализацию ситуации с судейством при Кашшаи

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный арбитр Алексей Николаев надеется, что качество судейства улучшится с приходом венгра Виктора Кашшаи на пост руководителя соответствующего департамента Российского футбольного союза (РФС). Об этом бывший и. о. руководителя департамента судейства и инспектирования РФС рассказал ТАСС.

Кашшаи, завершивший судейскую карьеру в конце декабря прошлого года, возглавил департамент судейства РФС. Пост главы департамента инспектирования занял бывший российский судья Сергей Фурса. Ранее объединенный департамент судейства и инспектирования возглавлял Александр Егоров, который объявил об уходе со своего поста в конце декабря.

"Надеюсь, что что-то поменяется к лучшему. Но нельзя проводить параллель с его работой в поле. Не каждый хороший арбитр может быть хорошим руководителем. Надеюсь, что у него все получится", - сказал Николаев.

До Кашшаи из иностранных специалистов российскими судьями в 2011-2013 годах руководил Роберто Розетти. "Думаю, сравнение неуместно", - отметил Николаев.

Николаев не стал говорить, рассчитывает ли он при Кашшаи вернуться в основную обойму судей. "Пока не могу это комментировать, трудно загадывать", - сказал он.