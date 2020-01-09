По венгерской системе. Руководить судьями в российском футболе доверили иностранцу

В рамках реформы, которую проводит глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, департамент судейства и инспектирования (ДСИ) в конце года был разделен на два профильных. 27 декабря о своем уходе с поста руководителя тогда еще объединенного департамента объявил Александр Егоров.

Кашшаи 44 года, карьеру арбитра он завершил лишь 29 декабря. "Возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень", - заявил венгр, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. Кашшаи намерен познакомится с российскими судьями в феврале во время учебно-тренировочного сбора, чтобы приступить к реализации новой стратегии работы арбитров.

Инспекторов возглавил Сергей Фурса, который до этого был директором интерната академии "Зенита", а после объявления о новом назначении свой пост покинул. В комитет инспектирования войдет венгр Дьорди Ринг - лайнсмен Кашшаи во время его работы арбитром.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что назначение Кашшаи и Фурсы - часть реализации утвержденной в середине ноября судейской реформы. "Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире, уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса - опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы", - сказал Дюков пресс-службе РФС.

По словам Хачатурянца, основные задачи Кашшаи - управление судьями, выработка единых трактовок правил игры и их внедрение, оценка работы арбитров, участие в назначении судей на матчи, совместное с судейским комитетом РФС построение системы подготовки судей. "Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий. Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом", - отметил Хачатурянц.

Кашшаи-судья

Кашшаи начал судить в 15 лет, в 24 года в качестве главного арбитра работал на матчах чемпионата Венгрии и довольно быстро стал одним из лучших судей страны. В 2003 году он получил категорию ФИФА, его первым международным соревнованием стал юношеский чемпионат Европы 2005 года. В 2008 году в качестве резервного судьи он присутствовал на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии и в этом же году судил финал футбольного турнира Олимпийских игр в Пекине между сборными Аргентины и Нигерии (1:0).