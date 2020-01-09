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Футбол в России

По венгерской системе. Руководить судьями в российском футболе доверили иностранцу

Виктор Кашшаи возглавил судейский корпус в России сразу по окончании выдающейся карьеры арбитра
Виктор Кашшаи AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Виктор Кашшаи
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Входивший в элитную категорию судей Международной федерации футбола (ФИФА) венгр Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС). Он стал вторым иностранным специалистом во главе российских арбитров после итальянца Роберто Розетти.

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Венгр Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза

В рамках реформы, которую проводит глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, департамент судейства и инспектирования (ДСИ) в конце года был разделен на два профильных. 27 декабря о своем уходе с поста руководителя тогда еще объединенного департамента объявил Александр Егоров.

Кашшаи 44 года, карьеру арбитра он завершил лишь 29 декабря. "Возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень", - заявил венгр, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. Кашшаи намерен познакомится с российскими судьями в феврале во время учебно-тренировочного сбора, чтобы приступить к реализации новой стратегии работы арбитров.

Инспекторов возглавил Сергей Фурса, который до этого был директором интерната академии "Зенита", а после объявления о новом назначении свой пост покинул. В комитет инспектирования войдет венгр Дьорди Ринг - лайнсмен Кашшаи во время его работы арбитром.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что назначение Кашшаи и Фурсы - часть реализации утвержденной в середине ноября судейской реформы. "Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире, уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса - опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы", - сказал Дюков пресс-службе РФС.

По словам Хачатурянца, основные задачи Кашшаи - управление судьями, выработка единых трактовок правил игры и их внедрение, оценка работы арбитров, участие в назначении судей на матчи, совместное с судейским комитетом РФС построение системы подготовки судей. "Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий. Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом", - отметил Хачатурянц.

Кашшаи-судья

Кашшаи начал судить в 15 лет, в 24 года в качестве главного арбитра работал на матчах чемпионата Венгрии и довольно быстро стал одним из лучших судей страны. В 2003 году он получил категорию ФИФА, его первым международным соревнованием стал юношеский чемпионат Европы 2005 года. В 2008 году в качестве резервного судьи он присутствовал на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии и в этом же году судил финал футбольного турнира Олимпийских игр в Пекине между сборными Аргентины и Нигерии (1:0).

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Через два года Кашшаи отсудил четыре матча чемпионата мира в ЮАР, включая полуфинал Испания - Германия (1:0). В его активе два матча чемпионата Европы 2012 года, а также четыре игры на чемпионате Европы - 2016. Во Франции Кашшаи судил матч открытия и был четвертым судьей в финале. Кашшаи был главным арбитром финала Лиги чемпионов 2011 года между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" (3:1). В том же 2011 году Кашшаи был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

При этом венгра точно не забудут на Украине после домашнего для нее Евро-2012: венгр не засчитал чистый гол сборной Украины в матче с англичанами, не увидев, что мяч пересек линию ворот. Хозяева турнира тот поединок проиграли со счетом 0:1 и не вышли из группы.

Последним матчем Кашшаи на международном уровне стала игра групповой стадии Лиги чемпионов в Мадриде между местным "Атлетико" и "Локомотивом" (2:0). Также он обслуживал еще четыре матча еврокубков с участием российских клубов: в 2005 году - встречу группового этапа Кубка УЕФА "Маккаби" (Израиль) - "Локомотив" (0:4), в 2010 году - встречу 1/8 финала Лиги чемпионов "Севилья" (Испания) - ЦСКА (1:2), в 2011 году - встречу 1/4 финала Лиги Европы "Спартак" - "Порту" (Португалия) (2:5), в 2016 году - встречу 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" - "Бенфика" (Португалия) (1:2).

Кашшаи также судил и четыре матча с участием сборной России. В 2012 году он работал на отборочном матче чемпионата мира - 2014 Россия - Португалия (1:0). Также обслужил три товарищеских матча: в 2002 году перед чемпионатом мира на турнире в Москве против команд Белоруссии (1:1) и Югославии (1:1), в 2017 году - против сборной Южной Кореи (4:2).

Не пойти по стопам Розетти

По мнению главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, руководство РФС уверено в профессионализме Кашшаи. "Александр Дюков ищет решение для улучшения ситуации, связанной с судейскими вопросами. Значит, основания для назначения Кашшаи какие-то были", - отметил он.

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Роберто Розетти возглавил судейский корпус в начале предыдущего десятилетия. Итальянец приходил в РФС также по окончании выдающейся карьеры арбитра. Розетти возглавил судей при президенте РФС Сергее Фурсенко, а покинул ДСИ в декабре 2013 года уже при Николае Толстых, официальная причина ухода - по семейным обстоятельствам.

"Розетти проводил свою линию, никто ему не мешал. Но потом начались непонятные вещи, отсутствие взаимопонимания, и он ушел, потому что работать больше не мог", - вспомнил бывший судейский инспектор ФИФА Натан Бартфельд. За год до своего ухода итальянец говорил, что нужно серьезно обновить судейский комитет, назначить туда нового руководителя (на тот момент главой судейско-инспекторского комитета был бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб), говорил о необходимости изменения менталитета судей, подхода к работе.

Причинами ухода итальянца тогда называли ошибки арбитров в течение года и незавидное финансовое состояние РФС.

Бартфельд считает, что Кашшаи будет непросто работать в России. "Может, в начальной стадии у Кашшаи получится неплохо, но это будет где-то полгода. Мы все не должны забывать, где живем. Мы россияне, у нас все вопросы решаются через мат, резкие слова", - отметил Бартфельд.

Теги
Российский футболТолстых, Николай АлександровичСемин, Юрий ПавловичДюков, Александр Валерьевич
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