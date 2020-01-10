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НХЛ

Тренер "Нью-Йорк Рейнджерс": наш клуб нуждался в таком голкипере, как Шестеркин

Российский вратарь провел два матча в НХЛ, одержав две победы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" нуждался в российском голкипере Игоре Шестеркине. Такое мнение высказал главный тренер команды Дэвид Куинн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В ночь на пятницу "Рейнджерс" победили на своей площадке "Нью-Джерси" (6:3). Шестеркин отразил 46 бросков и был признан третьей звездой матча. 24-летний голкипер провел второй матч в НХЛ, одержав две победы.

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"Он был действительно хорош, мы нуждались в нем", - заявил Куинн.

"Рейнджерс" задрафтовал Шестеркина в 2014 году под общим 118-м номером, голкипер подписал контракт с клубом из Нью-Йорка в мае прошлого года. За фарм-клуб "Хартфорд Вулф Пэк" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) Шестеркин провел в текущем сезоне 23 встречи, три из которых "на ноль", и одержал 15 побед. 4 января Шестеркин получил приглашение на участие в Матче звезд АХЛ. В понедельник Шестеркин был вызван в основную команду и помог "Рейнджерс" одержать победу в матче против "Колорадо" (5:3), став пятым голкипером "Рейнджерс" с сезона-1979/80, которому удалось победить в дебютной игре.

"Рейнджерс" занимают 11-ю строчку в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 43 встречах. В следующем матче команда 12 января сыграет на выезде с "Сент-Луисом".

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