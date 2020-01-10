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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер: скелетонистка Никитина победила на этапе КМ во Франции благодаря выносливости

По сумме двух заездов россиянка показала время 2 минуты 2,72 секунды

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира во французской Ла-Плани благодаря выносливости. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

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27-летняя Никитина по сумме двух заездов показала время 2 минуты 2,72 секунды. Второй стала австрийка Жанин Флок (+0,65 секунды), третьей - немка Жаклин Лёллинг (+0,86).

"Трасса в Ла-Плани специфическая и сложная, состоит из 19 виражей, и я очень рад, что Лена сумела с ней справиться, проявила выносливость, - сказал Чабан. - Никитина выдержала все, сумела очень хорошо разогнаться и не допустить серьезных ошибок при прохождении виражей. Сильный старт помог ей удержать преимущество до финиша".

"После этого успеха Никитина вернулась в тройку лидеров в общем зачете Кубка мира. Борьба за этот трофей продолжается. Лена обязательно будет бороться за то, чтобы опять стать первой по итогам сезона", - добавил главный тренер.

В прошедшем сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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