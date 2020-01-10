Фазель надеется, что объединенная хоккейная команда Кореи выступит на юношеских ОИ-2024

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду на то, что объединенная женская команда Кореи по хоккею выступит на юношеских Олимпийских играх 2024 года. Об этом он заявил на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая утвердила южнокорейскую провинцию Канвондо местом проведения соревнований.

Южная Корея была единственным кандидатом на проведение Игр. Соревнования пройдут в провинции, центром которой является Пхёнчхан - столица Олимпиады, состоявшейся два года назад. В женском хоккейном турнире тех Игр приняла участие объединенная сборная Кореи, которая отражала желание стран преодолеть политические разногласия.

"Как вы помните, женская объединенная команда была одним из главных событий Игр в Пхёнчхане. И мы очень надеемся, что нам удастся повторить этот опыт в 2024 году. Это будет невероятное и незабываемое событие, если молодые девушки сыграют за одну команду, представляя Корейский полуостров", - сказал Фазель.

"Международная федерация хоккея будет работать над тем, чтобы совместно с оргкомитетом добиться этой цели", - добавил он.