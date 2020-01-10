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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонистка Никитина назвала трассу этапа Кубка мира во Франции дико сложной

Российская спортсменка в пятницу выиграла этап турнира
Елена Никитина AP Photo/Kerstin Joensson
Описание
Елена Никитина
© AP Photo/Kerstin Joensson

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина, победившая в пятницу на этапе Кубка мира во Франции, считает трассу, на которой проходили соревнования, очень сложной и быстрой. Об этом Никитина рассказала ТАСС по телефону.

27-летняя Никитина установила два рекорда трассы (стартовый разгон и общее время прохождения). Второй стала австрийка Жанин Флок, третьей - немка Жаклин Лёллинг.

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"Мне пришлось очень сложно после восьмого места, на котором я финишировала на предыдущем этапе Кубка мира в Винтерберге. Трасса во Франции дико сложная, быстрая. Я очень рада, что на соревнованиях проехала хорошо", - заметила Никитина.

После победы Никитина переместилась с пятого на третье место в общем зачете Кубка мира.

"Настроена ли я в этом году победить в общем зачете Кубка мира? Я очень стараюсь на каждом старте показывать хорошие результаты. Но главными турнирами для меня являются чемпионат Европы и чемпионат мира. Будем настраиваться и на эти старты", - заключила спортсменка.

В прошлом сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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