Александрова войдет в состав сборной России на матч Кубка Федерации с румынками

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Екатерина Александрова войдет в состав сборной России по теннису на матч Кубка Федерации против команды Румынии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В пятницу Александрова обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне со счетом 6:4, 6:3. В финале, который пройдет в субботу, российская теннисистка сыграет с Еленой Рыбакиной (седьмой номер посева) из Казахстана. Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными Румынии и России пройдет 7-8 февраля в Румынии.

"Александрова в Китае показывает хорошую игру для начала сезона. Понятно, что она будет в составе сборной на матч с командой Румынии, - сказал Тарпищев. - Но нашим составом занимается Игорь Андреев, он следит за выступлением теннисисток и скоро должен объявить состав".

Матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года проводятся по новому формату. В отборочном раунде сыграют 16 сборных, восемь победителей противостояний выйдут в финальный раунд, который пройдет в Будапеште (14-19 апреля). Там к ним присоединятся финалисты прошлогоднего финала Кубка Федерации (сборные Австралии и Франции), сборная Венгрии как организатор финального турнира и обладатель wild card.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще семь раз россиянки играли в финале турнира. Последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.