{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Александрова войдет в состав сборной России на матч Кубка Федерации с румынками

В пятницу россиянка вышла в финал турнира WTA в Шэньчжэне
Екатерина Александрова AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Екатерина Александрова
© AP Photo/Lee Jin-man

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Екатерина Александрова войдет в состав сборной России по теннису на матч Кубка Федерации против команды Румынии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Скелетонистка Никитина назвала трассу этапа Кубка мира во Франции дико сложной

В пятницу Александрова обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне со счетом 6:4, 6:3. В финале, который пройдет в субботу, российская теннисистка сыграет с Еленой Рыбакиной (седьмой номер посева) из Казахстана. Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными Румынии и России пройдет 7-8 февраля в Румынии.

"Александрова в Китае показывает хорошую игру для начала сезона. Понятно, что она будет в составе сборной на матч с командой Румынии, - сказал Тарпищев. - Но нашим составом занимается Игорь Андреев, он следит за выступлением теннисисток и скоро должен объявить состав".

Матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года проводятся по новому формату. В отборочном раунде сыграют 16 сборных, восемь победителей противостояний выйдут в финальный раунд, который пройдет в Будапеште (14-19 апреля). Там к ним присоединятся финалисты прошлогоднего финала Кубка Федерации (сборные Австралии и Франции), сборная Венгрии как организатор финального турнира и обладатель wild card.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще семь раз россиянки играли в финале турнира. Последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист ЦСКА Нисимура на правах аренды перешел в "Портимоненсе"
Также армейский клуб покинул Лукас Сантос, вернувшийся в "Васко да Гама" в связи с истечением срока аренды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС