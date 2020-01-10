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Кубок мира по биатлону

Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Матвей Елисеев занял четвертое место, Александр Логинов - пятое
Мартен Фуркад EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Мартен Фуркад
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 10 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

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31-летний Фуркад преодолел 10 км за 25 минут 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен (+25,5; 1 промах), третье - немец Йоханнес Кюн (+33,0; 1). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший четвертое место (+41,1; 0), Александр Логинов стал пятым (+47,8; 1), Евгений Гараничев - 28-м (+2.03,9; 2), Эдуард Латыпов - 38-м (2.25,6; 2), Никита Поршнев - 51-м (+2.45,5; 4), дебютант Кубка мира Карим Халили - 61-м (+3.10,4; 3).

Фуркад одержал 22-ю победу в спринтерских гонках на этапах Кубка мира и вышел по этому показателю на второе место, опередив норвежца Йоханнеса Бё, в активе которого 21 победа. Наибольшее количество первых мест в спринте у восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (35).

Фуркад является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В активе французского биатлониста 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз он побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований.

Четвертый этап Кубка мира продолжится в субботу женской и мужской эстафетными гонками.

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