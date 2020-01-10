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Кубок мира по биатлону

Васильев: Логинов при чистой стрельбе мог стать вторым в спринте на этапе КМ по биатлону

Россиянин показал пятый результат в спринтерской гонке на этапе в немецком Оберхофе

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов занял бы второе место в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, если бы показал чистую стрельбу. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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Победу в спринте одержал 31-летний француз Мартен Фуркад, который преодолел 10 км за 25 минут 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен (+25,5; 1 промах), третье - немец Йоханнес Кюн (+33,0; 1). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший четвертое место (+41,1; 0), Александр Логинов стал пятым (+47,8; 1), Евгений Гараничев - 28-м (+2.03,9; 2), Эдуард Латыпов - 38-м (2.25,6; 2), Никита Поршнев - 51-м (+2.45,5; 4), дебютант Кубка мира Карим Халили - 61-м (+3.10,4; 3). Четвертый этап Кубка мира продолжится в субботу женской и мужской эстафетными гонками.

"В общем и целом все в порядке, Логинов немного испортил впечатление последним промахом, а так все было бы вообще здорово. Но и так все выглядит достаточно прилично, хотя и хочется всегда большего. Если бы Логинов не промахнулся, то, конечно, был бы сегодня на подиуме. По результатам четко видно - он попадал вторым-третьим, боролся бы за второе место", - считает Васильев.

"Почти уверен, что он был бы вторым, там решала бы одна-две секунды. Но здесь такой момент, когда ты уходишь со штрафного круга и со стрельбища - это огромная разница. Когда убегаешь со стрельбища, то эти три-четыре секунды выигрываешь уже на этом. Совершенно не сомневаюсь, что он был бы вторым", - заключил собеседник ТАСС.

В женском спринте в четверг лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая на 19-м месте (+1.59,8; 2). Анастасия Поршнева стала 29-й (+2.16,8; 1), Лариса Куклина - 30-й (+2.18,7; 2), Кристина Резцова - 50-й (+3.04,3; 3), Ирина Старых - 69-й (+3.51,3; 4). Поршнева заменила Екатерину Юрлову-Перхт, которая пропускает этап из-за болезни.

"Что касается вчерашних результатов девочек, то насколько я слышал, тренеры решили какие-то эксперименты провести. За три дня до старта сделать силовую работу в зале. Им, конечно, виднее, на то они и тренеры, лучше знают, но руководствуясь здравым смыслом и логикой, такие эксперименты надо проводить летом, а не перед этапом Кубка мира", - сказал Васильев.

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Кубок мира по биатлону
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