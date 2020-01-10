СМИ: главный тренер ФК "Барселона" Вальверде покинет команду после завершения сезона

ТАСС, 10 января. Эрнесто Вальверде, возглавляющий испанский футбольный клуб "Барселона", согласовал уход из клуба после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Gol.

В четверг "Барселона" проиграла "Атлетико" в полуфинальном матче Суперкубка Испании (2:3).

"Вальверде завершит свои отношения с "Барселоной" в июне. Такое решение было принято им и клубом", - заявил корреспондент программы El Golazo De Gol Гонсало Миро.

Вальверде 55 лет, он занимает пост главного тренера "Барселоны" с мая 2017 года. Под его руководством клуб дважды подряд становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Также он тренировал "Олимпиакос", с которым трижды становился чемпионом Греции и дважды завоевывал кубок страны, и "Атлетик", выиграв с ним Суперкубок Испании.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 матчах, опережая идущий вторым мадридский "Реал" по дополнительным показателям.