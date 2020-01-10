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Футбол в Испании

СМИ: главный тренер ФК "Барселона" Вальверде покинет команду после завершения сезона

В четверг "Барселона" проиграла "Атлетико" в полуфинальном матче Суперкубка Испании
Эрнесто Вальверде EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA
Описание
Эрнесто Вальверде
© EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA

ТАСС, 10 января. Эрнесто Вальверде, возглавляющий испанский футбольный клуб "Барселона", согласовал уход из клуба после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Gol.

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В четверг "Барселона" проиграла "Атлетико" в полуфинальном матче Суперкубка Испании (2:3).

"Вальверде завершит свои отношения с "Барселоной" в июне. Такое решение было принято им и клубом", - заявил корреспондент программы El Golazo De Gol Гонсало Миро.

Вальверде 55 лет, он занимает пост главного тренера "Барселоны" с мая 2017 года. Под его руководством клуб дважды подряд становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Также он тренировал "Олимпиакос", с которым трижды становился чемпионом Греции и дважды завоевывал кубок страны, и "Атлетик", выиграв с ним Суперкубок Испании.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 матчах, опережая идущий вторым мадридский "Реал" по дополнительным показателям.

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