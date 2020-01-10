Карякин: машине не хватало мощности на шестом этапе ралли "Дакар"

"Сегодня для нас был не самый удачный день, из технических неполадок - пробило колесо, порвался ремень. Но самая большая проблема в том, что машина не выходила на максимальную скорость, не хватает мощности или слишком много оборотов, сейчас будем разбираться. Потеряли много времени, проиграли полчаса, но еще шесть дней впереди", - отметил Карякин.

"Сейчас главное - добить машину, разобраться, в чем дело, и новую неделю ехать с новыми силами. Уже, наверно, чуть-чуть ускоряться, но не выше своего темпа, чтобы было комфортно. День отдыха будет для нас хорошей помощью, чтобы подготовить машину, доработать, протестировать ее. Надеюсь, что все получится устранить, такие фантомные проблемы очень тяжело устраняются, но, думаю, у нас все получится", - сказал российский гонщик.

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.