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КХЛ

Дубль Капризова принес ЦСКА победу над "Куньлунем" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0, Капризов вышел на первое место в списке снайперов
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл пекинский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (1-я и 40-я минуты) и Антон Слепышев (42). Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон провел вторую подряд встречу на ноль, всего в активе 32-летнего вратаря теперь пять сухих встреч в сезоне. 

Капризов также сделал в матче результативную передачу. В списке снайперов чемпионата он делит первое место с нападающим московского "Динамо" Дмитрием Яшкиным, у форвардов в активе по 21 шайбе.

Перед матчем с "Куньлунем" ЦСКА провел чествование игроков клуба, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира нынешнего года, - защитника Александра Романова, который в семи играх набрал 6 очков и попал в символическую сборную турнира, нападающих Максима Соркина (семь матчей, один гол) и Никиты Ртищева (шесть матчей, два очка).

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. "Куньлунь" идет восьмым на Востоке, имея в активе 50 очков в 48 встречах.

В следующем матче ЦСКА 12 января примет екатеринбургский "Автомобилист", "Куньлунь" днем позднее дома встретится с новосибирской "Сибирью".

В другом матче игрового дня, который прошел в Таллине в рамках серии KHL World Games, хельсинкский "Йокерит" победил череповецкую "Северсталь" (4:1). Также в пятницу минское "Динамо" на домашней площадке оказалось сильнее подольского "Витязя" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА4628320310140-7669
2Динамо Мск4824414213140-10864
3Йокерит4521613410139-11163
4СКА4619552312120-9463
5Спартак4718342614126-11058
6Локомотив4717451218124-11655
7Витязь451624431695-11251
8Торпедо4617423119129-12150
9Сочи461332162193-12043
10Северсталь47835362295-13341
11Динамо Р46950222880-14232
12Динамо Мн468215525100-16132
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс442722319127-7966
2Авангард4523132412117-8860
3Барыс4520510712106-9159
4Автомобилист4517712513117-10857
5Металлург Мг4717244317109-10353
6Сибирь452021321797-10151
7Салават Юлаев4517415117107-10250
8Куньлунь4816333320105-11850
9Адмирал441444121995-11147
10Нефтехимик4513242420103-11844
11Амур451413232287-10141
12Трактор471530222596-12340

 

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