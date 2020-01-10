Дубль Капризова принес ЦСКА победу над "Куньлунем" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл пекинский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (1-я и 40-я минуты) и Антон Слепышев (42). Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон провел вторую подряд встречу на ноль, всего в активе 32-летнего вратаря теперь пять сухих встреч в сезоне.
Капризов также сделал в матче результативную передачу. В списке снайперов чемпионата он делит первое место с нападающим московского "Динамо" Дмитрием Яшкиным, у форвардов в активе по 21 шайбе.
Кирилл Капризов оформляет дубль pic.twitter.com/vInIrv3VLy— ХК ЦСКА Москва (@hccska) January 10, 2020
Перед матчем с "Куньлунем" ЦСКА провел чествование игроков клуба, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира нынешнего года, - защитника Александра Романова, который в семи играх набрал 6 очков и попал в символическую сборную турнира, нападающих Максима Соркина (семь матчей, один гол) и Никиты Ртищева (шесть матчей, два очка).
ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. "Куньлунь" идет восьмым на Востоке, имея в активе 50 очков в 48 встречах.
В следующем матче ЦСКА 12 января примет екатеринбургский "Автомобилист", "Куньлунь" днем позднее дома встретится с новосибирской "Сибирью".
В другом матче игрового дня, который прошел в Таллине в рамках серии KHL World Games, хельсинкский "Йокерит" победил череповецкую "Северсталь" (4:1). Также в пятницу минское "Динамо" на домашней площадке оказалось сильнее подольского "Витязя" (3:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|46
|28
|3
|2
|0
|3
|10
|140-76
|69
|2
|Динамо Мск
|48
|24
|4
|1
|4
|2
|13
|140-108
|64
|3
|Йокерит
|45
|21
|6
|1
|3
|4
|10
|139-111
|63
|4
|СКА
|46
|19
|5
|5
|2
|3
|12
|120-94
|63
|5
|Спартак
|47
|18
|3
|4
|2
|6
|14
|126-110
|58
|6
|Локомотив
|47
|17
|4
|5
|1
|2
|18
|124-116
|55
|7
|Витязь
|45
|16
|2
|4
|4
|3
|16
|95-112
|51
|8
|Торпедо
|46
|17
|4
|2
|3
|1
|19
|129-121
|50
|9
|Сочи
|46
|13
|3
|2
|1
|6
|21
|93-120
|43
|10
|Северсталь
|47
|8
|3
|5
|3
|6
|22
|95-133
|41
|11
|Динамо Р
|46
|9
|5
|0
|2
|2
|28
|80-142
|32
|12
|Динамо Мн
|46
|8
|2
|1
|5
|5
|25
|100-161
|32
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|44
|27
|2
|2
|3
|1
|9
|127-79
|66
|2
|Авангард
|45
|23
|1
|3
|2
|4
|12
|117-88
|60
|3
|Барыс
|45
|20
|5
|1
|0
|7
|12
|106-91
|59
|4
|Автомобилист
|45
|17
|7
|1
|2
|5
|13
|117-108
|57
|5
|Металлург Мг
|47
|17
|2
|4
|4
|3
|17
|109-103
|53
|6
|Сибирь
|45
|20
|2
|1
|3
|2
|17
|97-101
|51
|7
|Салават Юлаев
|45
|17
|4
|1
|5
|1
|17
|107-102
|50
|8
|Куньлунь
|48
|16
|3
|3
|3
|3
|20
|105-118
|50
|9
|Адмирал
|44
|14
|4
|4
|1
|2
|19
|95-111
|47
|10
|Нефтехимик
|45
|13
|2
|4
|2
|4
|20
|103-118
|44
|11
|Амур
|45
|14
|1
|3
|2
|3
|22
|87-101
|41
|12
|Трактор
|47
|15
|3
|0
|2
|2
|25
|96-123
|40