Дубль Капризова принес ЦСКА победу над "Куньлунем" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл пекинский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (1-я и 40-я минуты) и Антон Слепышев (42). Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон провел вторую подряд встречу на ноль, всего в активе 32-летнего вратаря теперь пять сухих встреч в сезоне.

Капризов также сделал в матче результативную передачу. В списке снайперов чемпионата он делит первое место с нападающим московского "Динамо" Дмитрием Яшкиным, у форвардов в активе по 21 шайбе.