"Спартак" по буллитам проиграл "Сочи" в матче КХЛ

В составе победителей шайбу забросил Никита Точицкий (55-я минута), он же исполнил победный буллит в послематчевой серии. У проигравших отличился Каспарс Даугавиньш (44). Форвард "Спартака" Илья Зубов сделал голевой пас, который стал для него 200-м в КХЛ, также на его счету 85 заброшенных шайб. Помимо красно-белых, в лиге он выступал за уфимский "Салават Юлаев", ЦСКА, владивостокский "Адмирал" и омский "Авангард".

Команды в четвертый раз встретились в текущем сезоне, в третий раз победу одержал "Сочи". В последних трех встречах команды не смогли выявить победителя в основное время, две предыдущие игры завершились в овертайме, в одной из которых "Сочи" победил со счетом 1:0, в другой уступил - 4:5.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка занимают пятое место, набрав в 47 матчах 58 очков. "Сочи" идет на девятой строчке, имея в активе 43 очка после 46 игр. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с минским "Динамо" 12 января, сочинский клуб в тот же день в гостях встретится с челябинским "Трактором".