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КХЛ

"Спартак" по буллитам проиграл "Сочи" в матче КХЛ

Нападающий "Сочи" Никита Точицкий сравнял счет, а затем принес своей команде победу в послематчевой серии
Никита Точицкий Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Никита Точицкий
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 10 января. Столичный "Спартак" со счетом 1:2 по буллитам уступил "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6135 зрителей.

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В составе победителей шайбу забросил Никита Точицкий (55-я минута), он же исполнил победный буллит в послематчевой серии. У проигравших отличился Каспарс Даугавиньш (44). Форвард "Спартака" Илья Зубов сделал голевой пас, который стал для него 200-м в КХЛ, также на его счету 85 заброшенных шайб. Помимо красно-белых, в лиге он выступал за уфимский "Салават Юлаев", ЦСКА, владивостокский "Адмирал" и омский "Авангард".

Команды в четвертый раз встретились в текущем сезоне, в третий раз победу одержал "Сочи". В последних трех встречах команды не смогли выявить победителя в основное время, две предыдущие игры завершились в овертайме, в одной из которых "Сочи" победил со счетом 1:0, в другой уступил - 4:5.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка занимают пятое место, набрав в 47 матчах 58 очков. "Сочи" идет на девятой строчке, имея в активе 43 очка после 46 игр. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с минским "Динамо" 12 января, сочинский клуб в тот же день в гостях встретится с челябинским "Трактором".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА4628320310140-7669
2Динамо Мск4824414213140-10864
3Йокерит4521613410139-11163
4СКА4619552312120-9463
5Спартак4718342614126-11058
6Локомотив4717451218124-11655
7Витязь451624431695-11251
8Торпедо4617423119129-12150
9Сочи461332162193-12043
10Северсталь47835362295-13341
11Динамо Р46950222880-14232
12Динамо Мн468215525100-16132
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс442722319127-7966
2Авангард4523132412117-8860
3Барыс4520510712106-9159
4Автомобилист4517712513117-10857
5Металлург Мг4717244317109-10353
6Сибирь452021321797-10151
7Салават Юлаев4517415117107-10250
8Куньлунь4816333320105-11850
9Адмирал441444121995-11147
10Нефтехимик4513242420103-11844
11Амур451413232287-10141
12Трактор471530222596-12340

 

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