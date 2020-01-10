Никитин: хоккеист ЦСКА Соркин обладает большим потенциалом

В пятницу ЦСКА на своем льду переиграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. 19-летний Соркин принял участие в игре и провел на льду более 14 минут. "Потенциал Соркина мы знаем, молодежный чемпионат мира показывает уровень игроков", - отметил главный тренер ЦСКА.

"Куньлунь" - нетипичная команда для лиги, мы с ребятами обратили внимание на детали. Особенно опасны контратаки, которые все равно получились. В тех моментах, когда были опасные атаки, [вратарь ЦСКА] Ларс Юханссон здорово сыграл. Удачно и вовремя забили", - добавил Никитин.

В матче из-за травмы не приняли участия Иван Телегин, Андрей Светлаков, Михаил Григренко, Линден Вей и Александр Романов. "Есть повреждения, переломы, ушибы. Но я не врач, ребята будут восстанавливаться", - сказал Никитин.

Главный тренер "Куньлуня" Курт Фрэйзер подчеркнул, что быстрая пропущенная шайба повлияла на игру его команды. "Очень сложная игра для нас - ребята были готовы, настроены и сконцентрированы, во втором периоде у нас были моменты, но, к сожалению, мы их не смогли использовать. Потом допустили еще ошибку, после чего не смогли включиться в игру. У ЦСКА великолепная команда, к которой нам надо стремиться, надеюсь, что мы извлечем уроки и к нашей следующей встрече будем готовы по-другому", - сказал Фрэйзер.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. "Куньлунь" идет восьмым на Востоке, имея в активе 50 очков в 48 встречах. В следующем матче ЦСКА 12 января примет екатеринбургский "Автомобилист", "Куньлунь" днем позднее дома встретится с новосибирской "Сибирью".