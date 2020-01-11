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НХЛ

Два очка Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Колорадо" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3
Евгений Малкин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 11 января. "Питтсбург" обыграл "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

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В составе победителей шайбы забросили Тедди Блюгер (34-я минута), Брайан Раст (42), российский форвард Евгений Малкин (56) и Джаред Макканн (64 ОТ). Также Малкин сделал результативную передачу в эпизоде с голом Раста. У проигравших отличились Натан Маккиннон (15), Габриэль Ландеског (39) и Мэтт Калверт (60).

Малкин забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне. Всего в активе 33-летнего россиянина 42 (13 шайб + 29 передач) очка в 31 матче.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 44 матчах. "Колорадо" идет третьим на Западе, имея в активе 55 очков после 45 встреч. В следующем матче "Питтсбург" 13 января на выезде встретится с "Аризоной". "Колорадо" 15 января на домашней площадке примет "Даллас".

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