{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Российские теннисисты не смогли выйти в финал ATP Cup

Во второй игре полуфинального противостояния Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу
Даниил Медведев EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS

ТАСС, 11 января. Сборная России проиграла команде Сербии в полуфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Во второй игре полуфинального противостояния россиянин Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 7:5, 4:6. В первой игре Карен Хачанов также проиграл Душану Лайовичу - 5:7, 6:7 (1:7). Счет в противостоянии до двух побед стал 2-0 в пользу сербских теннисистов. Таким образом, сборная Сербии стала первым финалистом ATP Cup.

На эту тему
Сборная Сербии вышла вперед в полуфинальном матче ATP Cup против команды России

На состоявшемся в ноябре 2019 года Кубке Дэвиса российские теннисисты победили сербов в четвертьфинале турнира со счетом 2-1. Первую встречу Андрей Рублев тогда выиграл у Филипа Крайиновича, Хачанов уступил во втором матче Джоковичу. В паре Хачанов и Рублев взяли верх над Виктором Троицки и Джоковичем.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной.

В другом полуфинале встретятся команды Австралии и Испании. Турнир завершится 12 января.

Теги
Джокович, НовакATPМедведев, Даниил Сергеевич
Реклама на ТАСС
НБА
Дабл-дабл Джеймса принес "Лейкерс" победу над "Далласом" в матче НБА
Встреча завершилась со счетом 129:114
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС