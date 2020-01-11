Габашвили и Кравчук проиграли Качичу и Троицки в заключительной игре 1/2 финала ATP Cup

ТАСС, 11 января. Россияне Теймураз Габашвили и Константин Кравчук уступили сербам Николе Чачичу и Виктору Троицки в парной встрече полуфинала командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу сербских теннисистов. Ранее в субботу Карен Хачанов проиграл Душану Лайовичу - 5:7, 6:7 (1:7), а Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу - 1:6, 7:5, 4:6. Итоговый счет полуфинального противостояния - 3-0 в пользу сборной Сербии.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной.

Сборная Сербии в финале турнира сыграет с победителем матча между командами Австралии и Испании, который состоится позднее в субботу. ATP Cup завершится 12 января.