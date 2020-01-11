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ATP

Сборная Испании по теннису вышла в финал ATP Cup

В финале испанцы сыграют с командой Сербии

ТАСС, 11 января. Победа испанца Рафаэля Надаля над австралийцем Алексом Де Минауром гарантировала сборной Испании выход в финал командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

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Во второй игре полуфинала между сборными Испании и Австралии Надаль обыграл Де Минаура со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Ранее Роберто Баутиста-Агут выиграл у Ника Кирьоса 6:1, 6:4. Таким образом, счет в матче до двух побед стал 2-0 в пользу испанских теннисистов, что гарантировало им выход в финал ATP Cup. Также в субботу пройдет парная встреча между испанцами и австралийцами.

В финале турнира сборная Испании встретится с командой Сербии, которая победила российскую сборную в полуфинале (3-0). Решающие игры ATP Cup пройдут 12 января.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной.

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