Сборная Испании по теннису вышла в финал ATP Cup

Во второй игре полуфинала между сборными Испании и Австралии Надаль обыграл Де Минаура со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Ранее Роберто Баутиста-Агут выиграл у Ника Кирьоса 6:1, 6:4. Таким образом, счет в матче до двух побед стал 2-0 в пользу испанских теннисистов, что гарантировало им выход в финал ATP Cup. Также в субботу пройдет парная встреча между испанцами и австралийцами.

В финале турнира сборная Испании встретится с командой Сербии, которая победила российскую сборную в полуфинале (3-0). Решающие игры ATP Cup пройдут 12 января.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной.