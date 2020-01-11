Эксперт: победа в пятой партии матча за шахматную корону эмоционально важна для Горячкиной

"Результат исключительно важный - как в спортивном отношении, так и для психологического состояния Александры, крайне важно, что она сразу отыгралась, - сказал Смагин. - Что касается течения партии, я считаю, что залогом успеха Александры стало то, что она смогла сделать над собой усилие и сменить стиль. Горячкина пошла на риск в дебюте, потому что если бы соперница сыграла идеально, могли бы быть проблемы, но она очень точно угадала психологическое настроение соперницы, которая явно от нее не ожидала такого резкого изменения рисунка игры, ошиблась и в дальнейшем действовала не очень удачно, и Саша, используя преимущество, довела партию до победы. Она проявила исключительную гибкость, что в этих матчах, особенно женских, чрезвычайно важно".

"Пока женские шахматы интересны своей непредсказуемостью, - добавил собеседник агентства. - В случае Саши нужно решать конкретные вопросы на конкретную партию, завтра она играет черными - понятно, что с одной стороны хочется развить успех, но с другой стороны нужно понимать, что китаянка очень опасна. И если она быстро восстановится, и сегодняшнее поражение не станет для нее сильным психологическим ударом, то нужно будет аккуратно черными делать ничью и думать о второй половине матча. Горячкиной самой не нужно ничего предпринимать, но следует реагировать на то, что будет предлагать соперница, у которой ситуация непростая: либо довести первую половину матча до ничьей и в перерыве делать выводы, либо рисковать завтра".

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.