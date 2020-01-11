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Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: успешный результат российских конькобежцев на чемпионате Европы был ожидаемым

Исполнительный директор Союза конькобежцев России отметила, что спортсмены не собираются останавливаться на достигнутом

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Высокие результаты сборной России по конькобежному спорту на чемпионате Европы в голландском Херенвене были отчасти ожидаемыми. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

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В пятницу Евгения Лаленкова и Денис Юсков стали обладателями серебряных наград на дистанции 1500 м. Позднее мужская (Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков) и женская (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова) сборные одержали победы в командных спринтах. В субботу Фаткулина и Кулижников завоевали золотые медали на 500-метровке.

"Все вопросы относительно формы решены и подтверждены теми результатами, которые показали наши спортсмены, - сказала Барышева. - Результаты отчасти ожидаемые, спринт всегда до определенной степени непредсказуем, но победили сильнейшие, и этими сильнейшими оказались наши ребята, они не дрогнули, молодцы. И мы не планируем останавливаться на этих золотых медалях на чемпионате Европы. В принципе, мы очень довольны и поздравляем ребят с отличными выступлениями".

Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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