Барышева: успешный результат российских конькобежцев на чемпионате Европы был ожидаемым

В пятницу Евгения Лаленкова и Денис Юсков стали обладателями серебряных наград на дистанции 1500 м. Позднее мужская (Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков) и женская (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова) сборные одержали победы в командных спринтах. В субботу Фаткулина и Кулижников завоевали золотые медали на 500-метровке.

"Все вопросы относительно формы решены и подтверждены теми результатами, которые показали наши спортсмены, - сказала Барышева. - Результаты отчасти ожидаемые, спринт всегда до определенной степени непредсказуем, но победили сильнейшие, и этими сильнейшими оказались наши ребята, они не дрогнули, молодцы. И мы не планируем останавливаться на этих золотых медалях на чемпионате Европы. В принципе, мы очень довольны и поздравляем ребят с отличными выступлениями".

Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.