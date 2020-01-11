Каргинов: "Дакар" в Саудовской Аравии отличается интересными и разнообразными трассами

Экипаж Каргинова лидирует в зачете грузовиков после шести этапов "Дакара". "Половина гонки прошла, сегодня день отдыха, экватор, уже сложилось определенное видение этой гонки, понимание трасс, этого нового региона. Очень интересно принимать участие в этом "Дакаре", именно в этом регионе - очень интересные, разнообразные трассы, были очень каменистые, давно не происходило такого большого количества замен шин, износ идет именно на каменистых участках", - отметил Каргинов.

"Особой усталости, больше, чем когда-либо, нет, готовились весь год - как организм, так и технику, так что к экватору подошли с небольшой усталостью, но она компенсируется теми результатами, которые мы достигли, - сказал Каргинов. - Из наиболее запоминающегося в первой половине "Дакара" - это конец одного из спецучастков, примерно 100 км с камнями. Приходилось пробираться сквозь скалы, где даже сложно было проехать на грузовике, по тем участкам гор и большим высоким камням, которые мы задевали мостами, раздаточными коробками, старались ехать очень аккуратно, чтобы не повредить автомобиль. Высокие песчаные спуски, когда буквально по отвесной стене ты спускаешься вниз, там ты должен сбросить скорость, чтобы не произошел удар, и в то же время набрать обороты двигателя, чтобы выскочить и забраться на следующую горку".

Вторым идет экипаж "Камаз-мастер" под руководством Антона Шибалова (отставание - 19 минут 14 секунд), третье место занимает белорус Сергей Вязович на МАЗе (+36.30). Российский экипаж Дмитрия Сотникова располагается на седьмом месте (+ 2 часа 28 минут 16 секунд).

"Очень радует, что экипаж Антона Шибалова едет на втором месте. Два "Камаза" впереди, но на темп это никак не повлияет, на любой гонке мы привыкли ездить в быстром темпе, но очень аккуратно. Нужно довести этот результат до конца, все понимают, что гнать сломя голову теперь не стоит, будем ехать и страховать друг друга. Плюс за нами еще едет экипаж Дмитрия Сотникова, это укрепляет позиции", - заключил собеседник ТАСС.