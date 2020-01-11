Чудинов: саночники Денисьев и Антонов показали хороший результат на этапе КМ в Германии

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов продемонстрировали хороший результат, завоевав бронзовые медали в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

В субботу Денисьев и Антонов стали третьими на этапе Кубка мира в Германии. Четвертое место заняли другие российские саночники Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

"Довольны нашими двойками - Денисьев / Антонов заняли третье место, Кашкин / Коршунов - четвертое, - сказал Чудинов. - Это хороший результат, потому что на этой трассе, если я не ошибаюсь, у Денисьева с Антоновым были быстрые заезды. Но, видите, погода вносит коррективы, надо уметь перестраиваться. Это для них хороший результат, и молодая двойка порадовала, финишировали рядом с подиумом, проиграв только соотечественникам и топам".

Этап Кубка мира завершится 12 января.