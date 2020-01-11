{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Чудинов: саночники Денисьев и Антонов показали хороший результат на этапе КМ в Германии

Россияне стали третьими в соревнованиях двоек

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов продемонстрировали хороший результат, завоевав бронзовые медали в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

На эту тему
Саночники Денисьев и Антонов стали третьими в соревнованиях двоек на этапе КМ в Германии

В субботу Денисьев и Антонов стали третьими на этапе Кубка мира в Германии. Четвертое место заняли другие российские саночники Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

"Довольны нашими двойками - Денисьев / Антонов заняли третье место, Кашкин / Коршунов - четвертое, - сказал Чудинов. - Это хороший результат, потому что на этой трассе, если я не ошибаюсь, у Денисьева с Антоновым были быстрые заезды. Но, видите, погода вносит коррективы, надо уметь перестраиваться. Это для них хороший результат, и молодая двойка порадовала, финишировали рядом с подиумом, проиграв только соотечественникам и топам".

Этап Кубка мира завершится 12 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Васильев: седьмое место российских биатлонисток на этапе КМ не должно вызывать панику
В составе команды выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС