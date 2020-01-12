Тарпищев: здорово, что три российских теннисиста войдут в топ-20 мирового рейтинга

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что новое поколение российских игроков способно завоевать много титулов на турнирах высокого уровня. Об этом Тарпищев заявил ТАСС.

Трое представителей России войдут в список первых 20 игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого будет опубликована в понедельник. Андрей Рублев, одержавший в субботу победу на турнире ATP в Дохе, в обновленном рейтинге переместится с 23-го на 18-е место, Карен Хачанов - с 17-й на 16-ю строчку. Даниил Медведев также поднимется на одну позицию и вернется на четвертое место рейтинга.

"Все трое прогрессируют, идут по восходящей, - сказал Тарпищев. - Никто не остановился, они уже в двадцатке рейтинга - это здорово. Ни у одной страны нет трех представителей в топ-20. Если это поколение избежит серьезных травм, то может много чего выиграть: и турниры серии Большого шлема, и командные соревнования".

В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко - 15-м, Михаил Южный - 19-м.