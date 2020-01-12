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НХЛ

Ковальчук считает, что победа над "Оттавой" добавит "Монреалю" уверенности

Российский форвард забросил победную шайбу в овертайме в этой встрече

ТАСС, 12 января. Российский нападающий "Монреаля" Илья Ковальчук считает, что победа над "Оттавой" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) придаст команде победный импульс и добавит уверенности. Комментарий игрока приводит пресс-служба "Монреаля".

В воскресенье "Монреаль" на выезде переиграл "Оттаву" со счетом 2:1, решающую шайбу в овертайме забросил Ковальчук. Для него заброшенная шайба стала первой в составе команды после подписания контракта.

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"В перерыве перед третьим периодом мы обсудили, что нельзя сидеть сложа руки и ждать, что будет делать соперник, - сказал Ковальчук. - Хотя мы получили много удалений в третьем периоде, наши бригады меньшинства проделали невероятную работу, голкипер Кэри Прайс творил чудеса. Я рад долгожданной победе, этот успех даст нам заряд положительной энергии и добавит уверенности".

За четыре проведенных матча в составе "Монреаля" Ковальчук набрал четыре очка (гол + три передачи). Контракт 36-летнего Ковальчука с "Монреалем" рассчитан до конца сезона. "У нас в раздевалке прекрасная атмосфера. Я это почувствовал с первой минуты пребывания там. Все вокруг приветливы и открыты, ощущение, что я нахожусь в команде уже очень много времени, а не всего неделю", - добавил Ковальчук.

Благодаря победе "Монреаль" прервал серию из восьми поражений подряд. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 46 матчах. В следующем матче "Монреаль" примет "Калгари" 14 января.

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