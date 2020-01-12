Гарт: сборная России по санному спорту является лучшей командой мира

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская сборная по санному спорту является лучшей командой в мире, что доказала на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Сборная России в воскресенье с рекордом трассы одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Германии. В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, а также двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов. Спортсмены показали результат 2 минуты 22,517 секунды. Второе время в эстафете показала команда Германии (2.22,530), третьими стали представители Италии (2.22,620). Ранее на этапе в Альтенберге Иванова завоевала серебряную медаль в соревнованиях саночниц, а Данисьев и Антонов стали третьими в зачете двоек.

"У нас лучшая команда, я ими очень горжусь, люблю и обожаю. Они сегодня победили с рекордом трассы, мы опять победили немецкую сборную на их домашней трассе. Такое нам удавалось сделать год назад в Винтерберге, нашим олимпийским составом", - сказала Гарт.

"Ребята очень сильные, классно тренировались. Государство сделало все, чтобы они начали побеждать - появились классные тренажеры, создали все условия для того, чтобы все получалось. Ребята и тренеры у нас большие молодцы, но особенно надо отметить сплоченность команды. У нас очень хорошая атмосфера в сборной, все нацелены побеждать", - заключила собеседница ТАСС.

Следующий этап Кубка мира, в рамках которого также пройдет чемпионат Европы, состоится 18-19 января в норвежском Лиллехаммере.