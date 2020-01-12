Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 12 января. Сборная России заняла первое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Альтенберге.
В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, а также двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов. Спортсмены показали результат 2 минуты 22,517 секунды, установив новый рекорд трассы.
Второе время в эстафете показала команда Германии (2.22,530), третьими стали представители Италии (2.22,620).
Ранее в воскресенье Иванова стала второй в соревновании одиночниц.
Следующий этап Кубка мира, в рамках которого также пройдет чемпионат Европы, состоится 18-19 января в норвежском Лиллехаммере.