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Зимние олимпийские виды спорта

Российская саночница Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Германии

Победительницей стала немка Юлия Таубиц
Татьяна Иванова AP Photo/Hans Pennink
Описание
Татьяна Иванова
© AP Photo/Hans Pennink

ТАСС, 12 января. Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Альтенберге.

Спортсменка по итогам двух попыток показала результат 1 минута 44,436 секунды. Победительницей стала немка Юлия Таубиц (1.44,264), третье время показала представительница Италии Андреа Вёттер (1.44,647). Россиянка Екатерина Катникова стала четвертой (1.44,716), Виктория Демченко - шестой (1.44,801), Олеся Михайленко - 16-й (1.45,241).

Этап Кубка мира в Альтенберге завершится в воскресенье. Следующий этап пройдет 18-19 января в норвежском Лиллехаммере.

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Зимние олимпийские виды спорта
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