Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке преследования на ЧЕ

ТАСС, 12 января. Мужская сборная России завоевала серебряные медали в командной гонке преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

Российские конькобежки стали вторыми в командной гонке преследования на ЧЕ в Нидерландах

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Российские спортсмены преодолели дистанцию за 3 минуты 42,48 секунды. В составе команды России выступали Денис Юсков, Александр Румянцев и Данила Семериков. Победили в гонке нидерландские конькобежцы (3.40,63), третьими стали норвежцы (3.43,39).

Ранее в воскресенье российские конькобежки также стали вторыми в командной гонке преследования.

В активе российской команды на чемпионате Европы теперь 13 медалей - четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится позднее в воскресенье.