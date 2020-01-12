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Кубок мира по биатлону

Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Матвей Елисеев занял 10-е место, Александр Логинов финишировал 17-м
Мартен Фуркад EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Мартен Фуркад
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 12 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

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31-летний француз показал результат 41 минута 1,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал немец Арнд Пайффер (+20,1; 3 промаха), третьим к финишу пришел француз Симон Дестьё (+20,3; 3). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 10-е место (+59,8; 4), Александр Логинов финишировал 17-м (+1.25,2; 5).

Фуркад выиграл обе личные гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе, в пятницу француз победил в спринте. Победа в масс-старте стала для него 14-й в карьере, по этому показателю он теперь делит первое место с норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Благодаря победе в масс-старте Фуркад вышел на первое место в общем зачете Кубка мира, набрав 387 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Бё (374 очка), заявивший о пропуске январских этапов из-за рождения ребенка, замыкает тройку Дестьё (352). Логинов занимает пятое место (329), Елисеев - десятое (257), Евгений Гараничев - 31-е (79), Никита Поршнев - 35-е (64), Дмитрий Малышко - 48-е (32), Антон Бабиков - 50-е (27), Эдуард Латыпов - 58-е (19).

Фуркад является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз он побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований.
Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 15 по 19 января.

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