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Ралли Дакар

Восьмой этап "Дакара" в зачете мотоциклов отменен в память о погибшем гонщике Гонсалвеше

40-летний Гонсалвеш погиб в воскресенье во время седьмого этапа ралли
Паулу Гонсалвеш EPA-EFE/David Fernandez
Описание
Паулу Гонсалвеш
© EPA-EFE/David Fernandez

ТАСС, 12 января. Восьмой этап ралли-марафона "Дакар" в зачете мотоциклов и квадроциклов, который был запланирован на понедельник, отменен в связи с гибелью португальского гонщика Паулу Гонсалвеша. Об этом сообщает пресс-служба "Дакара".

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40-летний Гонсалвеш в воскресенье упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту трагедии вылетел медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована смерть. Спортсмен в 13-й раз выступал на "Дакаре".

"Смерть Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела в шок весь "Дакар", особенно мотоциклистов. Паулу, любимая фигура ралли, пользовался огромным уважением как ветеранов, так и менее опытных участников, которые восхищались и вдохновлялись им. После встречи с гонщиками и обсуждения ситуации всей семьей мотоциклистов организаторы решили отменить восьмой этап для категории мотоциклов и квадроциклов, который должен был пройти по кольцевому маршруту вокруг Вади-эль-Давасир, чтобы дать гонщикам возможность почтить память своего друга", - говорится в сообщении организаторов.

Высшим достижением Гонсалвеша на "Дакаре" является второе место в общем зачете мотоциклов в 2015 году. После шестого этапа текущего ралли-рейда "Дакар" португалец занимал 46-е место.

За всю историю "Дакара" Гонсалвеш стал 29-м участником, погибшим во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2015 году, когда в Аргентине погиб польский мотогонщик Михал Херник.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.

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