Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе ралли "Дакар"

Гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту трагедии вылетел медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

ТАСС, 12 января. Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В 2020 году 40-летний Гонсалвеш в 13-й раз вышел на старт "Дакара". Высшим достижением гонщика стало второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам ралли-рейда в 2015 году. После шестого этапа нынешнего "Дакара" португалец занимал 46-е место в зачете мотоциклистов.

За всю историю проведения "Дакара" Гонсалвеш стал 29-м участником гонки, погибшим во время участия в ралли-рейде. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2015 году, когда в Аргентине погиб польский мотогонщик Михал Херник.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.