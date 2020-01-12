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КХЛ

Никитин: хоккеисты ЦСКА провели хороший матч против "Автомобилиста"

Встреча в Москве завершилась победой "Автомобилиста" со счетом 3:2 по буллитам
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин (в центре) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин (в центре)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин остался доволен качеством игры своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Автомобилистом", несмотря на поражение. Об этом Никитин рассказал на пресс-конференции.

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Встреча в Москве завершилась победой "Автомобилиста" со счетом 3:2 по буллитам. По ходу матча армейцы вели со счетом 2:0.

"Думаю, что мы тоже провели хорошую игру, я поблагодарил ребят, все старались. Бывает такое, что у команды есть мастера. Нам сегодня немножко не хватило в завершении", - отметил Никитин.

ЦСКА пропустил две шайбы в течение 21 секунды. "Психология есть, плюс мастера у "Автомобилиста" были на льду. Неправильно поставили клюшки, такие нюансы бывают", - сказал Никитин.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 47 матчах. "Автомобилист" идет четвертым на Востоке, имея в активе 59 очков после 46 встреч. В следующем матче ЦСКА примет минское "Динамо", "Автомобилист" в гостях встретится с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 14 января.

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