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КХЛ

ЦСКА впервые с 2012 года проиграл "Автомобилисту" в домашнем матче КХЛ

Команда из Екатеринбурга одержала победу по буллитам
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Столичный ЦСКА по буллитам уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8331 зрителя.

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В составе ЦСКА шайбы забросили Кирилл Капризов (2-я минута), Александр Попов (4). У победителей отличились Найджел Доус (30), Степан Хрипунов (30). Победный буллит на счету Дэна Секстона. Форварды ЦСКА Капризов и Антон Слепышев продлили результативные серии до пяти матчей.

ЦСКА впервые с 19 февраля 2012 года проиграл "Автомобилисту" на домашней площадке, тогда встреча в Москве завершилась победой екатеринбургского клуба со счетом 2:0.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 47 матчах. "Автомобилист" идет четвертым на Востоке, имея в активе 59 очков после 46 встреч. В следующем матче ЦСКА примет минское "Динамо", "Автомобилист" в гостях встретится с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 14 января.

В другом матче игрового дня челябинский "Трактор" на домашней площадке в серии буллитов проиграл "Сочи" (2:3). Перед матчем под свод арены был поднят именной стяг форварда Сергея Гомоляко, который выступал за "Трактор" с 1987 по 1995 год. Гомоляко является чемпионом России, обладателем Кубка России, победителем Евролиги.

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