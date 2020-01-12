Кравцов: результаты российских конькобежцев на ЧЕ внушают серьезный оптимизм

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту блестяще выступила на чемпионате Европы, который завершился в голландском Херенвене. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Российские спортсмены завоевали 17 медалей (пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в общекомандном зачете. Представители сборной России выиграли медали в каждой дисциплине турнира, кроме женского масс-старта.

"Наша сборная на этом чемпионате выступила просто блестяще. Основные наши конкуренты - это голландцы, так что на этом турнире фактически получилась дуэль с голландской сборной. Если посмотреть по медалям, то по количеству золотых наград мы уступили, а вот по общему количеству даже завоевали на одну награду больше. Понятно, золото есть золото, но наши пять золотых медалей чемпионата Европы - это блестящий результат", - считает Кравцов.

"Мы видим, что очень близкие результаты, близкое количество медалей, это внушает очень серьезный оптимизм. Видно, что наша сборная прогрессирует, на всех дистанциях борется за призовые места, претендует на победу. Ждем февральского чемпионата мира на отдельных дистанциях, он пройдет в Солт-Лейк-Сити на быстром льду. Думаю, увидим много чего интересного, надеемся на мировые рекорды", - отметил Кравцов.

Отдельно глава федерации отметил результаты Павла Кулижникова, который на соревнованиях в Херенвене завоевал три золотые медали, в том числе выиграл дистанцию 1000 м с рекордом катка. При этом Кулижников в нынешнем сезоне из-за травмы пропустил первые этапы Кубка мира, выступив только на турнире в японском Нагано.

"Павел Кулижников продемонстрировал великолепную форму на этом чемпионате Европы. Его сегодняшний результат на 1000 метров - это просто нет слов", - сказал Кравцов.

С прицелом на чемпионат мира

Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в американском Солт-Лейк-Сити 13-16 февраля.

"Состав на чемпионат мира будет определен по результатам выступления спортсменов на этапах Кубка мира и чемпионате Европы. У нас довольно четко прописаны критерии отбора. Есть абсолютные попадания, есть несколько мест, которые определяются тренерским штабом исходя из того, как выступали спортсмены по ходу сезона", - рассказал глава Союза конькобежцев России.