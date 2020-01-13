Малкин: приятно находиться рядом с Ягром в списке лучших ассистентов "Питтсбурга"

В ночь на понедельник "Питтсбург" в гостях по буллитам обыграл "Аризону" (4:3). Малкин отметился двумя результативными передачами и вышел на третье место в списке лучших ассистентов в истории команды. На его счету 642 голевых паса, по этому показателю он обошел Ягра (640), второе место занимает нынешний капитан "Питтсбурга" канадец Сидни Кросби (782), лидирует его соотечественник Марио Лемье (1033).

ТАСС, 13 января. Российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгению Малкину приятно находиться в одной компании с чешским нападающим Яромиром Ягром в списке лучших ассистентов в истории команды. Комментарий Малкина приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

"Наконец-то [я опередил Ягра], он ведь еще играет и набрал почти 2000 очков, для меня это слишком много. Ягр - невероятный хоккеист, который играл в "Питтсбурге", и его тут любили. Он два раза выигрывал Кубок Стэнли, становился обладателем всех личных трофеев. Мне приятно находиться с ним в одной компании", - сказал Малкин.

"Мы боролись в каждой смене. У нас великолепная команда. Сегодня игра была не очень красивой, но мы согласны на два очка", - добавил российский форвард.

Малкину 33 года, он выступает за "Питтсбург" с 2006 года, россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли в составе клуба. Всего в НХЛ он набрал 1046 (404 шайбы + 652 передачи) очков в 884 матчах.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 45 матчах.