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КХЛ

"Сибирь" обыграла "Куньлунь" в КХЛ, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3

Встреча завершилась со счетом 4:3

ТАСС, 13 января. Новосибирская "Сибирь" со счетом 4:3 обыграла пекинский "Куньлунь" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2588 зрителей.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Руохомаа (30-я минута), Егор Миловзоров (33), Даниил Романцев (49) и Дмитрий Саюстов (59), у проигравших отличились Лукас Локхарт (12), Брэндон Ип (14) и Тайлер Вон (29). Новосибирцы по ходу матча проигрывали со счетом 0:3.

Защитник "Сибири" Андрей Ермаков провел 200-й матч в КХЛ, помимо новосибирской команды он выступал за московские "Спартак" и ЦСКА, петербургский СКА и нижегородский "Трактор".

В турнирной таблице Восточной конференции новосибирский клуб идет на пятом месте, набрав в 46 матчах 53 очка, "Куньлунь" занимает восьмое место, имея в активе 50 очков в 49 играх. В следующем матче "Куньлунь" вновь примет команду из Новосибирска 14 января.

В другом матче игрового дня омский "Авангард" по буллитам переиграл хабаровский "Амур" - 2:1. "Амур" потерпел пятое поражение кряду и четвертый раз в сезоне уступил "Авангарду".

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