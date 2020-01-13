"Барселона" расторгла контракт с главным тренером Вальверде

ТАСС, 14 января. Испанский футбольный клуб "Барселона" расторг контракт по обоюдному согласию с главным тренером Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Клуб выражает благодарность Эрнесто Вальверде за его профессионализм, самоотверженность и любовь к "Барселоне". Мы желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении на сайте клуба.

Вальверде 55 лет, он возглавлял "Барселону" с лета 2017 года. Вместе с командой специалист дважды выиграл чемпионат Испании (2017/18, 2018/19) и по одному разу завоевывал трофеи Кубка (2017/18) и Суперкубка Испании (2018). Ранее он тренировал греческий "Олимпиакос", с которым трижды становился чемпионом страны и дважды завоевывал Кубок Греции, а также испанские "Эспаньол", "Вильярреал", "Валенсию" и "Атлетик", выиграв с последним Суперкубок Испании (2015).

10 января "Барселона" проиграла "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:3, после чего появилась информация о возможной отставке главного тренера. В чемпионате Испании каталонский клуб делит первое место с мадридским "Реалом", набрав 40 очков в 19 матчах. Также команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала встретится с итальянским "Наполи".