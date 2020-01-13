Кике Сетьен назначен на пост главного тренера "Барселоны"

ТАСС, 14 января. Испанский специалист Кике Сетьен стал главным тренером футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт со специалистом будет действовать до лета 2022 года. Во вторник на стадионе "Барселоны" пройдет подписание договора, после чего состоятся фотосессия и пресс-конференция нового наставника команды.

Ранее каталонский клуб по обоюдному согласию расторг контракт с Эрнесто Вальверде. Последней командой, которую возглавлял Сетьен, был испанский "Бетис". Также в послужном списке 61-летнего специалиста значатся испанские клубы "Расинг", "Полидепортиво", "Логроньес", "Луго" и "Лас-Пальмас".

Возглавив "Бетис" в мае 2017 года, Сетьен по итогам первого же сезона занял с командой шестое место и пробился в групповой этап Лиги Европы. "Бетис" стал победителем квартета и вышел в плей-офф, где в 1/16 финала уступил французскому "Ренну" (3:3, 1:3).