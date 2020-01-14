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Ралли Дакар

Пилот "Камаз-мастер" Сотников назвал непростым девятый этап ралли "Дакар"

Экипаж российского гонщика занял шестое место

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пилот команды "Камаз-мастер" россиянин Дмитрий Сотников заявил, что для его экипажа девятый этап ралли-марафона "Дакар" получился непростым. Комментарий Сотникова ТАСС предоставила пресс-служба команды.

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Экипаж Сотникова занял шестое место. Первым стал экипаж "Камаз-мастер" россиянина Андрея Каргинова, вторым - белорус Сергей Вязович (МАЗ), третье время показал экипаж "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева. Четвертую позицию занял экипаж чеха Алеша Лопрайса из команды "Инстафорекс Лопрайс Прага".

"Непростой день для нас. Антон [Шибалов] проколол колесо в начале спецучастка. Мы помогли ему, затем пытались догнать Лопрайса, но он сегодня был быстр. Будем готовиться к марафонскому этапу", - сказал Сотников.

В общем зачете грузовиков экипаж Сотникова занимает пятое место, уступая лидеру Каргинову 2 часа 39 минут 29 секунд.

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

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