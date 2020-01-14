Каргинов: дороги на последних этапах "Дакара" являются настоящей проверкой для машины

Во вторник Каргинов прошел девятый спецучасток "Дакара" между городами Вада-аль-Давасир и Харад за 3 часа 33 минуты 42 секунды и выиграл уже пятый этап на текущем ралли-рейде. До этого лучшим результатом россиянина были четыре победы в ралли-рейде 2014 года.

"Начало этапа было скоростным, приходилось "резать" на некоторых участках, потому что все ехали на максимальной скорости и нужно было искать другие преимущества. Потом начались небольшие дюнки, о чем предупреждали организаторы. У нас заглох мотор, завели его и поехали дальше, если бы была механическая коробка передач, то останавливаться не пришлось бы - завелись бы на ходу, но на автомате нужно было совершить полную остановку, потеряли несколько секунд", - рассказал Каргинов.

"Последние 100 км была максимальная скорость, горизонт весь сливался, будто ровная трасса, препятствия видели только тогда, когда к ним подъезжали. Сегодня машине досталось серьезно: дороги, которые были на прошедших этапах, - настоящая проверка для грузовика, они показали, что техника справляется. Основные дюны начнутся завтра, с нетерпением ждем их", - добавил он.

В зачете грузовиков после девяти этапов экипаж Каргинова лидирует и опережает ближайшего преследователя - экипаж россиянина Антона Шибалова из "Камаз-мастер" - на 38 минут 35 секунд. Финиш ралли-рейда "Дакар" состоится 17 января.