СМИ: Премьер-лига изучит покупку фирмой Усманова прав наименования стадиона "Эвертона"

Права на наименование арены были куплены компанией USM, основателем которой является Усманов, за 30 млн фунтов стерлингов. Владелец "Эвертона" Фархад Мошири занимает пост председателя совета директоров USM, в то время как сама компания является одним из спонсоров клуба. Строительство арены еще не начато, открытие стадиона запланировано на 2023 год.

По информации издания, руководство других клубов чемпионата Англии обеспокоено тем, что сделка может вызвать вопросы относительно соблюдения "Эвертоном" правил прибыли и устойчивого развития. Руководство клубов хочет, чтобы лига провела расследование по поводу того, являются ли 30 млн фунтов стерлингов справедливой рыночной ценой для данной сделки и является ли Усманов независимой стороной.

"Эвертон" объявил о сделке во вторник, в тот же день клуб опубликовал рекордные убытки в размере 112 млн фунтов стерлингов, включая 29,7 млн фунтов стерлингов операционных убытков. По правилам лиги, клуб не может терять более 105 млн фунтов стерлингов в течение трех лет, поэтому прибыль от продажи прав наименования стадиона может покрыть некоторые из убытков "Эвертона".

В текущем сезоне "Эвертон" занимает 11-е место в чемпионате Англии, набрав 28 очков в 22 матчах. В конце декабря клуб назначил на пост главного тренера трехкратного победителя Лиги чемпионов Карло Анчелотти, подписав с 60-летним специалистом контракт на четыре года. В сезоне-2019/20 клуб потратил на трансферы €120 млн.