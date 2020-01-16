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Бокс

СМИ: американская модель Фронтс подала второй иск к российскому боксеру Ковалеву

Актриса согласилась уменьшить сумму компенсации с указанных в первоначальном иске $8 млн после достижения сторонами конфиденциального соглашения

ТАСС, 16 января. Американская модель и актриса телесериалов Джейми Фронтс, которая обвинила бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалева в нападении с применением насилия, подала второй иск против боксера в связи с невыполнением финансового соглашения. Об этом сообщает портал TMZ.

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Ковалев был задержан полицией в июне прошлого года в американском Биг-Бэр Сити (штат Калифорния) по подозрению в избиении женщины. По словам Фронтс, боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она отклонила его предложение, после чего Ковалев с другом пошли за ней в номер, где произошел инцидент. Как утверждала актриса, в результате действий россиянина она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Ковалеву в США предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьезным телесным повреждениям, но россиянин был отпущен под залог.

По информации источника, Фронтс согласилась уменьшить сумму компенсации с указанных в первоначальном иске $8 млн после достижения сторонами конфиденциального соглашения. Боксер обязался выплатить тремя частями $650 тыс., но прекратил платить, по заявлению Фронтс, после первых $250 тыс. В связи с этим потерпевшая приняла решение подать новый иск.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. В последнем поединке 3 ноября Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг.

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Бокс
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