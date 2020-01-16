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Матч за женскую шахматную корону

Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в седьмой партии матча за шахматную корону

Первые символические ходы в седьмой партии сделали заместитель генконсула Китая во Владивостоке Ван Сюэчунь и министр спорта Приморского края Жан Кузнецов
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в седьмой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла во Владивостоке.

Счет в матче равный - 3,5:3,5. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой спортсменки снова не смогли выявить победителя.

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Первые символические ходы в седьмой партии сделали заместитель генконсула Китая во Владивостоке Ван Сюэчунь и министр спорта Приморского края Жан Кузнецов. После этого судьи вернули две пешки на начальные места. В Синем зале Дальневосточного федерального университета, где проходила партия, присутствовало около 200 зрителей.

Первая часть матча за шахматную корону проходила в Шанхае, вторая часть проходит во Владивостоке и завершится 24 января. Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

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Матч за женскую шахматную корону
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