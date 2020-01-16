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Ралли Дакар

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

Второе и третье места также заняли экипажи "Камаз-мастер" - Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова
Камаз экипажа Андрея Каргинова Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool via AP
Описание
Камаз экипажа Андрея Каргинова
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool via AP

ТАСС, 16 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар". Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Общая протяженность спецучастка, проложенного между городами Шубаята и Харад, составила 379 км. Каргинов преодолел дистанцию за 4 часа 44 минуты 51 секунду. Второе и третье места также заняли экипажи "Камаз-мастер" - Дмитрия Сотникова (+1.27) и Антона Шибалова (+3.25).

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В общем зачете лидирует Каргинов, он преодолел 11 этапов за 44 часа 40 минут 18 секунд, вторым идет Шибалов (+38.34).

В категории автомобилей победу на 11-м этапе одержал француз Стефан Петерансель ("Мини"), который проехал дистанцию за 4 часа 14 минут 11 секунд, второе время показал выступающий на "Тойоте" катарец Нассер Аль-Аттия (+0.10), третье - пилот "Мини" испанец Карлос Сайнс (+8.03). Лучшим в категории квадроциклов стал поляк Рафал Соник на "Ямахе" (5:22.18), вторым стал выступающий на "Ямахе" чилиец Игнасио Касале (+3.16), третье время показал выбывший из общего зачета чилиец Джованни Энрико на "Ямахе" (+4.19). 

В категории мотоциклов этап выиграл чилиец Пабло Кинтанилья на "Хускварне" (4:09.22), второй результат показал австрийский гонщик КТМ Маттиас Валькнер (+0.09), третий - аргентинец Лусиано Бенавидес на КТМ (+2.48).

Заключительный этап ралли-марафона "Дакар" состоится 17 января.

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