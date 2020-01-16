Шибалов заявил, что его экипаж сделает все для сохранения второго места на "Дакаре"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пилот российской команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов заявил, что на последнем этапе ралли-рейда "Дакар" его экипаж будет делать все возможное, чтобы не упустить вторую строчку в зачете грузовиков. Комментарий Шибалова предоставила ТАСС пресс-служба команды.

В четверг экипаж Шибалова занял третье место на 11-м этапе.

"Нас замечательно встретили на бивуаке в Шубайтах, хочется поблагодарить организаторов "Дакара" за отличные условия, - сказал Шибалов. - Мы по привычке взяли с собой много вещей, чтобы нормально поспать, но ничего из этого не пригодилось. Вчерашний спецучасток мы проехали надежно и хорошо, быстро приготовили машины к новому этапу и пошли отдыхать. Большое спасибо всей группе "ассистанс", они отлично подготовили технику на марафонские этапы".

"Будем стараться сделать все возможное, чтобы не упустить достигнутый результат. На заключительный день гонки ставим перед собой задачу спокойно доехать до финиша, обойтись без приключений, которые могут повлиять на расклад в генеральной классификации", - добавил Шибалов.

Экипаж Шибалова идет вторым в общем зачете, он уступает 39 минут 33 секунды лидеру - Андрею Каргинову ("Камаз-мастер"). В пятницу состоится заключительный, 12-й этап.