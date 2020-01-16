Карякин заявил, что хочет показать свой максимум на последнем этапе "Дакара"

В четверг на предпоследнем, 11-м этапе Карякин на машине Can-Am занял шестое место.

"Дюны сегодня серьезные, местами опасные и непредсказуемые, - сказал Карякин. - Перепад дюн настолько быстрый, что невозможно было сразу сориентироваться в направлении, и местами приходилось сбрасывать скорость, в целом, спецучасток понравился, хотя сложной навигации не было. Сегодня сошли несколько экипажей, и, наверное, за день до финиша - это самое обидное. Результатом я доволен, мы едем максимально аккуратно, никуда не торопимся и, в принципе, понимаем свое место в общем зачете и что нужно сделать, чтобы его сохранить, с нашим Can-Am все нормально".

"Сожаления, что финиш уже близко, нет, честно могу сказать, мы накатались вдоволь, - добавил Карякин. - "Дакар" получился не короткий, нормальный, хочется завтра достойно проехать, показать все, что я могу. Эмоций каких-то нет, еду с осознанием того, что нужно хорошо сделать свою работу. Еду в своем темпе, понимая, что отыграть 12 минут не так просто (в общем зачете Карякин, идущий вторым, опережает ближайшего преследователя, чилийца Франсиско Лопес Контардо, на 12 минут - прим. ТАСС). Завтра ускоримся - мы можем себе это позволить сделать, я думаю, у нас все получится, понимание того, что нужно сделать, есть".

Перед заключительным этапом Карякин идет вторым, уступаю лидеру 45 минут 33 секунды. Заключительный этап ралли-марафона "Дакар" состоится 17 января. Ралли впервые проходит по территории Саудовской Аравии.